Российский «Волхов» вернулся во Владивосток после 40 дней плавания

Подводная лодка «Волхов» вернулась во Владивосток после 40 дней плавания

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» вернулась в пункт постоянного базирования в городе Владивосток после 40 дней плавания. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

В ходе выполнения задач боевой службы субмарина в подводном положении прошла более двух тысяч морских миль. Возложенные на подлодку в ходе плавания задачи были успешно решены. В настоящее время экипаж субмарины приступил к плановой работе на базе ТОФ.

В августе агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что «Волхов» вернулся во Владивосток после прохождения боевой службы в море, длившейся 44 дня.