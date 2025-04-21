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09:05, 21 апреля 2025Наука и техника

Российский «Волхов» вернулся во Владивосток после 40 дней плавания

Подводная лодка «Волхов» вернулась во Владивосток после 40 дней плавания
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» вернулась в пункт постоянного базирования в городе Владивосток после 40 дней плавания. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

В ходе выполнения задач боевой службы субмарина в подводном положении прошла более двух тысяч морских миль. Возложенные на подлодку в ходе плавания задачи были успешно решены. В настоящее время экипаж субмарины приступил к плановой работе на базе ТОФ.

В августе агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что «Волхов» вернулся во Владивосток после прохождения боевой службы в море, длившейся 44 дня.

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