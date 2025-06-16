На Украине заявили о продвижении России в ДНР

Deepstate: ВС России продвинулись возле Бурлацкого и Новополя

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись возле поселка Бурлацкое и села Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Ранее замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек сообщил, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении обвалился на протяжении 40 километров. По его словам, ВС России продвигаются от Малиновки на Север.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС России освободили шахту Новодзержинская от ВСУ.