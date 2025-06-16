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09:17, 16 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении России в ДНР

Deepstate: ВС России продвинулись возле Бурлацкого и Новополя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись возле поселка Бурлацкое и села Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Ранее замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек сообщил, что фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении обвалился на протяжении 40 километров. По его словам, ВС России продвигаются от Малиновки на Север.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС России освободили шахту Новодзержинская от ВСУ.

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