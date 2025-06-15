Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:10, 15 июня 2025Россия

Стало известно о продвижении российских войск в ДНР

Глава ДНР Пушилин: Российские войска освободили шахту Новодзержинская от ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска освободили шахту Новодзержинская в ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об продвижении войск в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская. И здесь наши подразделения не останавливаются, продолжают движение», — рассказал он в видеообращении.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. При этом под контролем ВСУ остался всего один район города Часова Яра в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Руководство Ирана начало переговоры с Россией о возможной эвакуации

    Иран нанес удар по израильскому оружейному заводу Rafael

    Военкор прокомментировал причины российского удара по зданию Boeing в Киеве

    Иранские ракеты поразили аэропорт Израиля

    В Израиле семь человек получили ранения во время иранской атаки

    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

    В России оценили дебош украинских гимнастов в отеле после провала на турнире

    Минздрав раскрыл данные о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан

    В США выступили с заявлением из-за конфликта Израиля и Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости