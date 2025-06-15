Глава ДНР Пушилин: Российские войска освободили шахту Новодзержинская от ВСУ

Российские войска освободили шахту Новодзержинская в ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об продвижении войск в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Дзержинское направление, там можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская. И здесь наши подразделения не останавливаются, продолжают движение», — рассказал он в видеообращении.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. При этом под контролем ВСУ остался всего один район города Часова Яра в ДНР.