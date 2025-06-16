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17:02, 16 июня 2025Интернет и СМИ

В мессенджерах распространилась недостоверная информация о готовящихся в России терактах

Сообщения в мессенджерах о готовящихся в России терактах не подтвердились
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alicia Christin Gerald / Unsplash

В мессенджерах распространилась информация о том, что крупнейший перевозчик каркасных домов в России совместно со спецслужбами Украины якобы готовит серию терактов. Граждан призвали обращаться в полицию, если они заметили подозрительный автомобиль.

Вероятно, за основу этого сообщения была взята атака на Сибирь. Тогда дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали российские регионы, вылетая из фур. При этом, по словам водителей, они якобы перевозили каркасные дома и не знали о нахождении беспилотников в машинах. Об этом сообщала «Лента.ру». Предположительно, к атакам был причастен уроженец Донецка, который был владельцем фур.

Судя по фото, которое распространяется в мессенджерах как «опасный автомобиль», это машина с модулем для путешествий. Подобные кемперы можно увидеть, например, на сайте компании «Пилигрим кемпер».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев сообщил «Российской газете», что в России увеличивается спрос на такие автодома.

«Причина популярности отдыха на колесах кроется не только в повышении цен на авиа- и ж/д-билеты этим летом, но и в развитии внутреннего туризма в России в целом, а также в появлении новых точек притяжения, куда нет доступа регулярным транспортом», — объяснил депутат.

Популярность кемперов и автодомов летом могла подтолкнуть авторов недостоверных сообщений о терактах к подобным вбросам, чтобы спровоцировать в обществе панику.

Кроме того, в России в принципе нет «крупнейшего перевозчика каркасных домов». Информации о подобной организации при просмотре такого запроса в браузерах нет.

Сообщение о якобы подготовке терактов перевозчиком каркасных домов и спецслужб Украины не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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