Первая ракетка России вылетела с турнира в Берлине в первом круге

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в первом круге с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В первом матче турнира Андреева проиграла польке Магдалене Френх. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 0:6. Теннисистки находились на корте 2 часа 9 минут.
Андреева — первая ракетка России. В рейтинге WTA 18-летняя спортсменка занимает седьмое место.
Ранее была названа сумма призовых, которую Андреева заработала на «Ролан Гаррос»-2025. Она составила 514 тысяч евро.