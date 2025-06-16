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19:26, 16 июня 2025Спорт

Первая ракетка России вылетела с турнира в Берлине в первом круге

Андреева проиграла Френх и вылетела с турнира в Берлине в первом круге
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / nordphoto GmbH / Engler / Globallookpress.com

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в первом круге с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом матче турнира Андреева проиграла польке Магдалене Френх. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 0:6. Теннисистки находились на корте 2 часа 9 минут.

Андреева — первая ракетка России. В рейтинге WTA 18-летняя спортсменка занимает седьмое место.

Ранее была названа сумма призовых, которую Андреева заработала на «Ролан Гаррос»-2025. Она составила 514 тысяч евро.

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