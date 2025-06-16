Первая ракетка России вылетела с турнира в Берлине в первом круге

Андреева проиграла Френх и вылетела с турнира в Берлине в первом круге

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в первом круге с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом матче турнира Андреева проиграла польке Магдалене Френх. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 0:6. Теннисистки находились на корте 2 часа 9 минут.

Андреева — первая ракетка России. В рейтинге WTA 18-летняя спортсменка занимает седьмое место.

Ранее была названа сумма призовых, которую Андреева заработала на «Ролан Гаррос»-2025. Она составила 514 тысяч евро.