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19:44, 16 июня 2025Из жизни

Похитителям унитаза за полмиллиарда рублей вынесен приговор

Похитителей золотого унитаза, стоящего 4,75 млн фунтов, приговорили к тюрьме
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Leon Neal / GettyImages

В Великобритании вынесли приговоры участникам похищения золотого унитаза, стоящего 4,75 миллиона фунтов стерлингов (более полумиллиарда рублей). Об этом сообщает издание The Guardian.

Кража произошла в 2019 году. Злоумышленники на двух угнаных автомобилях въехали на территорию Бленхеймского дворца, который считается родовым поместьем Уинстона Черчилля, а затем забрались в особняк через окно. После кражи похитителям удалось беспрепятственно скрыться. Исчезнувший унитаз так и не нашли. По версии следствия, его могли разрезать и переплавить.

Судя по записям камер видеонаблюдения, похитителей было пятеро. Двое из них, 40-летний Джеймс Шин и 39-летний Майкл Джонс, были приговорены к лишению свободы. Шин получил четырехлетний срок, Джонс проведет в тюрьме два года и три месяца.

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Функционирующий золотой унитаз весом 98 килограммов был частью сатирической инсталляции «Америка» итальянского художника Маурицио Каттелана (автора знаменитого банана на скотче). Ранее его выставляли в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. За два года до кражи унитаз предлагали во временное пользование Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что 37-летнему Фредерику Доу (также известному как Фредерик Сайнс) дали условный срок за пособничество в продаже золотого унитаза. В переписке в мессенджере он хвастался, что может «продать золото за секунду».

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