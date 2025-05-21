Один из соучастников кражи золотого унитаза за 511 миллионов рублей избежал тюрьмы

В Британии мужчина, помогавший сбыть похищенный золотой унитаз, избежал тюрьмы

В Британии соучастник кражи золотого унитаза за 4,74 миллиона фунтов (511 миллионов рублей по нынешнему курсу) избежал тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press.

37-летний Фредерик Доу (также известный как Фредерик Сайнс) получил условный срок за пособничество в продаже унитаза из 18-каратного золота, украденного в 2019 году из дворца Бленхейм — родового поместья Уинстона Черчилля. Судья Ян Прингл признал, что подсудимый, помогавший сбыть похищенное золото, стал «жертвой манипуляций» со стороны настоящих преступников.

Артефакт являлся частью сатирической инсталляции «Америка» итальянского художника Маурицио Каттелана (автора знаменитого банана на скотче). Функционирующий унитаз весом 98 килограммов ранее выставлялся в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а в 2017 году его даже предлагали во временное пользование Дональду Трампу.

Из пяти участников ограбления, попавших на записи камер наблюдения, пока осуждены только двое: Джеймс Шин (признал вину) и Майкл Джонс (приговор вынесут 13 июня). Доу, которого Шин привлек из-за связей с лондонскими ювелирами, утверждал, что не знал о криминальном происхождении золота. В переписке в мессенджере он хвастался, что может «продать золото за секунду». Суд приговорил его к двум годам условно и 240 часам общественных работ, приняв во внимание отсутствие корыстных мотивов.

Золотой унитаз так и не нашли — по версии следствия, его могли разрезать и переплавить. Страховая компания выплатила 4,74 миллиона фунтов за утраченный арт-объект.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов нашла и арестовала четвертого подозреваемого в краже древнего шлема Коцофенешти. Ограбление исторического музея в городе Ассен, где проходила выставка древних румынских сокровищ, произошло 25 января.