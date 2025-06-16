Посольство в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну

Посол в Израиле Викторов: Посольство рекомендует россиянам покинуть страну

Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть страну до нормализации обстановки. Об этом заявил глава российского диппредставительства Анатолий Викторов, передает РИА Новости.

«Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется», — сказал дипломат.

По его словам, россияне могут воспользоваться круглосуточными погранпереходами Бегин и Таба на границе с Египтом и затем вернуться в Россию авиарейсами из Шарм-эль-Шейха или Каира. Посол отметил, что таким образом страну уже покинули несколько десятков граждан РФ.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.