Россиянка Андреева опустилась в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева опустилась с шестого на седьмое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

18-летняя спортсменка опустилась с шестой на седьмую позицию. Это лучший результат среди россиянок Лидером остается белорусская теннисистка Арина Соболенко.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лучшим остается Даниил Медведев, находящийся на 11-й строчке. Его соотечественник Андрей Рублев поднялся с 15-й на 14-ю позицию.

Ранее была названа сумма призовых, которую Андреева заработала на «Ролан Гаррос»-2025. Она составила 514 тысяч евро.