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09:14, 16 июня 2025Россия

Российский боец рассказал об оставшейся от ВСУ под Курском смертельно опасной находке

В Курской области обнаружили взрывчатое устройство ВСУ в самокате
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области после частичной оккупации региона Вооруженными силами Украины российские военные обнаружили смертельно опасные находки. Об этом рассказал российский боец с позывным Малой, его слова приводит ТАСС.

По словам Малого, одной из таких находок стал заминированный самокат. Военный сообщил, что внешне это транспортное средство не отличалось от обычных, однако из-за трещины в корпусе военные заметили у самоката подозрительную «начинку».

Невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина (...) И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества

Боец с позывным Малой

Ранее саперы российской группировки войск «Север» описали ситуацию с разминированием приграничных районов Курской области, назвав ее крайне сложной. Вице-премьер Марат Хуснуллин утверждал, что на полное разминирование региона уйдет больше года.

ЖЗЛ
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