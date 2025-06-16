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16:25, 16 июня 2025Наука и техника

Стало известно о прилетевшем в Татарстан на буксире дроне ВСУ

«Осведомитель»: Замеченный в Татарстане дрон ВСУ прилетел на буксире
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Замеченный в Татарстане дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) прилетел на буксире. Об этом от украинских СМИ стало известно Telegram-каналу «Осведомитель».

Речь идет о налете украинских дронов-камикадзе на Елабугу, состоявшемся 15 июня. По данным украинских СМИ, для этого использовалась спарка легкомоторного самолета Aeroprakt A-22 и некоторого планера. При этом первый выполнял роль буксировщика, от которого впоследствии отсоединился второй, способный переносить до ста килограммов грузов.

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Ранее издание Baza в Telegram-канале показало видео атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Елабугу.

Также в июне Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ предприняли комбинированную попытку атаки на Татарстан с помощью дальнобойных беспилотников типа «Лютый» и «Бобер».

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