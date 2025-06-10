ВСУ предприняли комбинированную атаку на Татарстан двумя видами дальнобойных дронов

Shot: ВСУ предприняли комбинированную атаку на Татарстан дальнобойными дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли комбинированную попытку атаки на Татарстан с помощью двух видов дальнобойных беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, республику пытались атаковать беспилотники типа «Лютый» и «Бобер», которые были уничтожены над Нижнекамском и Елабугой. Других данных о ситуации не приводится.

Официально известно, что в Татарстане силы ПВО сбили беспилотники над Елабужским и Нижнекамским районом. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным Минобороны, над Татарстаном в ночь на 10 июня сбили четыре дрона. Всего над 12 регионами России за ночь перехватили 102 беспилотника.