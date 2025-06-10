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07:42, 10 июня 2025Россия

Власти подтвердили попытку атаки ВСУ на Татарстан

Руководители двух районов Татарстана сообщили об отражении атаки беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Татарстан. О попытках атаках беспилотников в Telegram-каналах сообщили главы двух районов — глава Елабужского района Рустем Нуриев и руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев.

Угрозы для жителей Елабуги, как уточнял Нуриев, нет. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, добавил глава района и призвал доверять только официальным источникам информации.

«Сегодня утром в небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила БПЛА. Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и разрушений нет», — отчитался Беляев.

По его словам, в результате атаки ВСУ технологический процесс предприятий не нарушен. Глава Нижнекамского района призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

ВСУ пытались атаковать Татарстан в ночь на 10 июня. Тогда жители региона сообщали о громких звуках. В Нижнекамске произошла серия взрывов, впоследствии в сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ над Елабугой.

По данным Минобороны, над Татарстаном в ночь на 10 июня сбили четыре дрона. Всего над 12 регионами России за ночь перехватили 102 беспилотника.

ЖЗЛ
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