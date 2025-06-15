Атака украинских БПЛА на Татарстан попала на видео

Появилось видео с атакой украинских БПЛА на Елабугу в Татарстане

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Елабугу в Татарстане попала на видео. Соответствующие кадры появились у издания Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как устройства проносятся по небу. Как утверждает Baza, обломки дрона упали на КПП завода в Елабуге.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подверглась атаке дронов. В результате инцидента 13 человек получили травмы, еще одного спасти не удалось.

Всем пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь, заверил Минниханов.

До этого стало известно, что Белгород подвергся атаке дрона ВСУ. Информации о пострадавших тогда не поступало.