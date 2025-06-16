Стало известно о запрете «Локомотиву» на регистрацию новых футболистов

SHOT: РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) запретил московскому «Локомотиву» регистрировать новых футболистов. Об этом стало известно SHOT.

Уточняется, что это произошло из-за ошибок в документах по лицензированию. На исправление ситуации у московской команды остается один месяц. Если этого не произойдет, железнодорожники не смогут заявить новичков на следующий сезон.

10 июня из «Ростова» в «Локомотив» перешел нападающий сборной России по футболу Николай Комличенко. По информации портала Transfermarkt, москвичи заплатят ростовчанам 1,5 миллиона евро.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в Российской премьер-лиге. Старт нового чемпионата запланирован на 18 июля.