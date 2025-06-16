В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию новых футболистов

В «Локомотиве» назвали вбросом информацию о запрете на регистрацию новых игроков

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает Sport24.

В команде назвали информацию неподкрепленным фактами вбросом. «У "Локомотива" нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков команды», — заявили в пресс-службе.

О запрете «Локомотиву» на регистрацию новичков ранее заявил SHOT. Уточнялось, то это связано с ошибками в документах по лицензированию.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в Российской премьер-лиге. Старт нового чемпионата запланирован на 18 июля.