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14:19, 16 июня 2025Наука и техника

В США не исключили полный доступ одной страны к технологиям Су-57

NI: Индия может получить полный доступ к технологиям истребителя Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Одна из стран — Индия — может получить полный доступ к технологиям российского истребителя пятого поколения Су-57, допускает американский журнал The National Interest (TNI).

Как пишет обозреватель издания Майя Карлин, «соглашение с Индией о лицензионном производстве может предоставить Министерству обороны Индии полный доступ к внутреннему устройству Су-57».

Автор отмечает, что по огневой мощи Су-57 превосходит все другие российские истребители. Основным вооружением самолета считаются, по версии обозревателя, 30-миллиметровая автоматическая пушка 9-A-4071K, ракеты К-74М2, К-77М и Р-37М и управляемые бомбы.

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Ранее издание 19FortyFive написало, что истребитель пятого поколения Су-57М — модернизированная версия Су-57 — получит новые двигатели, а также усовершенствованные авионику, кабину пилота и автоматизацию.

В мае РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Рособоронэкспорт» сообщило, что в Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта.

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