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14:13, 2 июня 2025Наука и техника

В США оценили Су-57М

19FortyFive: Истребитель Су-57М получит новые двигатели, авионику и кабину
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Истребитель пятого поколения Су-57М — модернизированная версия Су-57 — получит новые двигатели, а также усовершенствованные авионику, кабину пилота и автоматизацию. Российский самолет оценило американское издание 19FortyFive.

«Разрабатываемые функции включают интеллектуальные системы помощи пилоту и потенциально голосовые или глазные интерфейсы», — говорится в публикации.

Там отмечается, что проверенный в реальных боях Су-57 «известен своей сверхманевренностью, способностью работать с более коротких взлетно-посадочных полос, многоцелевой универсальностью в качестве истребителя-бомбардировщика и заявленной более низкой стоимостью обслуживания по сравнению с западными аналогами».

Издание пишет, что в Су-57М ожидается использование самых передовых технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ), и глубокой интеграции с беспилотниками.

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19FortyFive приходит к выводу, что Су-57 готов стать «краеугольным камнем российской боевой авиации на многие годы».

В мае РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Рособоронэкспорт» сообщили, что в Су-57 внедрили систему ИИ.

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