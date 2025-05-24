В российский истребитель внедрили искусственный интеллект

«Рособоронэкспорт»: В Су-57 внедрен ИИ-помощник

В российский многоцелевой одноместный истребитель Су-57 внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Рособоронэкспорта».

Уточняется, что такое решение принято для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57. По словам собеседника агентства, ИИ-помощник будет давать подсказки пилоту, в том числе в тактические моменты.

Источник добавил, что данная система также будет предлагаться на экспорт.

Ранее сообщалось, что первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации истребителя пятого поколения Су-57Э российского производства в 2025 году. Экспортная версия была представлена на выставке LIMA 2025, которая проходила с 20 по 24 мая в Малайзии. Ожидается, что Су-57Э заинтересует представителей Королевских ВВС Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии.