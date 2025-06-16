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14:32, 16 июня 2025Бывший СССР

В Сумах раздались взрывы

В городе Сумы на Украине раздались взрывы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В городе Сумы на северо-востоке Украины было слышно взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

При этом отмечается, что в Сумской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги также раздались взрывы. Сигнал прозвучал в 23:14, после этого было слышно несколько взрывов в украинской столице. Отбой воздушной тревоги прозвучал в 3:07.

Кроме того, глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что на промышленном предприятии в подконтрольном Украине Запорожье 16 июня произошел пожар.

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