В Сумах раздались взрывы

В городе Сумы на Украине раздались взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины было слышно взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

При этом отмечается, что в Сумской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги также раздались взрывы. Сигнал прозвучал в 23:14, после этого было слышно несколько взрывов в украинской столице. Отбой воздушной тревоги прозвучал в 3:07.

Кроме того, глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что на промышленном предприятии в подконтрольном Украине Запорожье 16 июня произошел пожар.