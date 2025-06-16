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17:08, 16 июня 2025Наука и техникаЭксклюзив

Влияние иранского конфликта на количество «Гераней» у России оценили

Военный эксперт Живов: Конфликт Ирана не скажется на количестве «Гераней» у РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Производство дронов-камикадзе типа «Герань», которые связывают с иранскими беспилотниками Shahed-136, локализовано в России и ирано-израильский конфликт не повлияет на их наличие в зоне специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт и политолог Алексей Живов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Безусловно, сейчас "Герань" локализована, даже если когда-то и не была. (…) Думаю, что проблемы Ирана не коснутся наличия у нас этой очень эффективной системы вооружений», — сказал Живов.

По словам редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, украинская система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась бессильна против «Гераней».

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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