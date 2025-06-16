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12:39, 16 июня 2025Спорт

Врач назвал способ определить уровень физической подготовки с помощью подъема по лестнице

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bruno Nascimento / Unsplash

Врач-кардиолог Хесус Петеиро назвал способ определить уровень физической подготовки с помощью подъема по лестнице. Об этом сообщает Men Today.

«Если вы можете очень быстро подняться на три-четыре этажа по лестнице, не останавливаясь, у вас хорошие функциональные возможности. Если нет, это верный признак того, что вам нужно больше тренироваться», — заявил Петеиро.

Он также раскрыл пользу подъема по лестнице. По словам врача, это увеличивает силовые показатели мышц нижней части тела, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, а также развивает равновесие и координацию.

Ранее Софи Пэддок, ученая из университета Восточной Англии, назвала простое упражнение, которое может продлить жизнь на несколько лет. Она рекомендовала отказаться от использования лифта.

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