Юрист рассказал о влиянии новых правил расчета среднего заработка на отпускные

Юрист Хаминский: Новые правила расчета заработка не отразятся на доходе россиян

Новые правила расчета среднего заработка не повлияют на сумму дохода обычных граждан, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России изменятся с 1 сентября. Согласно новым правилам, теперь нужно будет умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.

Хаминский рассказал, что показатель среднего заработка используется, например, при расчете отпускных и выходного пособия. При этом в средний заработок включены все виды доходов, в том числе зарплата, денежное вознаграждение, гонорары, сверхурочные, надбавки и доплаты, а также премии, объяснил юрист.

«В новых правилах денежные поощрения также включаются в средний заработок, но не более одной выплаты каждого вида за каждый месяц расчетного периода. Уточненные правила сделают порядок расчета выходных пособий и отпускных более прозрачным и удобным для сотрудников бухгалтерии. Непосредственно для работников ничего поменяется», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Хаминский также отметил, что новые правила установлены на шесть лет до 1 сентября 2031 года, в отличие от прежних, которые действовали бессрочно.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года размер средней зарплаты в России обновил рекорд и превысил отметку в 91 тысячи рублей. Так, прирост средних окладов за последний год составил 15,5 процента.