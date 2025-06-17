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18:22, 17 июня 2025Экономика

Банк России повысил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 18 июня составил 78,71 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России изменил курсы доллара, юаня и евро на 18 июня. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регулятора.

Стоимость американкой валюты составила 78,7135 рубля. На 17 июня он составлял 78,5067 рубля. Что касается курса евро, то его понизили с 90,9438 рубля до 90,7548. Курс юаня вырос до 10,921 рубля.

Ранее Банк России объявил, что в мае 2025 года реальный эффективный курс рубля (применительно к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) вырос на 2,7 процента в месячном выражении.

Консенсус-прогноз опрошенных аналитиков показал, что к концу первого летнего месяца курс доллара может уйти ниже 75 рублей.

Руководитель Минпромторга Антон Алиханов охарактеризовал нынешний курс рубля как фактически заградительный для экспортеров.

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