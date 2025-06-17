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08:39, 17 июня 2025Экономика

Рублю спрогнозировали укрепление

«Известия»: Курс доллара может опуститься ниже 75 рублей к концу июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В краткосрочной перспективе рубль продолжит укрепляться к доллару. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

К концу июня 2025 года курс американской валюты может опуститься ниже отметки в 75 рублей, полагают эксперты. Укреплению рубля поспособствует в том числе заметный рост мировых цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Только за последние несколько дней котировки североморской марки сырья Brent подскочили на 10 процентов. С учетом опасений участников рынка по поводу рисков ограничения предложения цены на нефть продолжат оставаться в коридоре 70-75 долларов в обозримом будущем, что укрепит позиции рубля, считают аналитики.

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Дополнительным фактором укрепления российской валюты традиционно послужит приближение налогового периода. Поддержку рублю также окажет сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика Центробанка (ЦБ). В случае прогресса в переговорах по поводу прекращения боевых действий на Украине курс рубля может укрепиться в районе 74-75 рублей, резюмировали эксперты.

При этом ряд аналитиков сходятся во мнении, что фундаментальных факторов для резкого укрепления рубля сейчас нет. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает, что к концу 2025 года курс американской валюты вплотную приблизится к уровню в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, полагает, что пробить психологическую отметку доллару удастся к началу осени. Подобной динамике во многом поспособствует снижение цен на основные категории экспортной продукции РФ, в том числе нефть.

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