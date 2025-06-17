Стали известны сроки выхода носимого глюкометра Apple

Джефф Пу: Apple представит первые часы Apple Watch с глюкометром в 2027 году

Американская корпорация Apple выпустит смарт-часы со встроенным глюкометром в 2027 году. Об этом сообщает профильное издание Appleinsider со ссылкой на известного аналитика Джеффа Пу.

Специалист рассказал, что новые Apple Watch с глюкометром окажутся первым гаджетом Apple, который сможет измерять уровень сахара в крови. По его информации, встроенный глюкометр будет ключевой особенностью Apple Watch Series 13, которые появятся осенью 2027 года.

Аналитик не стал раскрывать дополнительных подробностей о релизе. Журналисты Appleinsider заметили, что, по слухам, Apple уже давно разрабатывает носимое устройство, которое позволило бы измерять уровень глюкозы в крови безболезненно и без прокола кожи. Так, осенью 2024 года в Bloomberg сообщили, что IT-гигант близок к разработке неинвазивного глюкометра.

В материале журналистов говорится, что последней важной функцией, касающейся здоровья, в Apple Watch был пульсоксиметр. Технология позволяла измерять уровень насыщения крови кислородом, ее представили в 2020 году. Но в новых часах, продаваемых в США, опция не работает — из-за патентного спора Apple и компании Masimo.

Ранее стало известно, что Apple начала отключать похищенные в результате беспорядков в Лос-Анджелесе смартфоны. Девайсы, незаконно вынесенные из магазинов, автоматически переключились в режим пропажи.