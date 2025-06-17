Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

Врио курского главы Хинштейн сообщил о двух погибших при ударах ВСУ

Два мирных жителя погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Обстрелу подверглось село Званное Глушковского района, отметил политик.

«К глубокой скорби, погибли двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», — написал он.

По его словам, атака повредила четыре частных дома и школу. Характер повреждений чиновник не уточнил.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на территории Людиновского района осколки уничтоженного беспилотника повредили школу. На территории учебного учреждения находился сторож, отметил глава области.