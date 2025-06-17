В Европе пообещали России «перекрыть кран навсегда»

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о скором перекрытии поставок российского газа

План Еврокомиссии по российскому газу приведет к полному перекрытию его поставок к концу 2027 года и невозможности для Москвы использовать энергоресурсы как оружие. Об этом в соцсети Х написала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда», — указала она.

Речь идет о предложении, которое представил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Оно предусматривает запрет на заключение краткосрочных контрактов с 2026 года и разрыв всех имеющихся через два года. «Чем меньше российского газа на европейском рынке, тем мы свободнее и сильнее», — объяснил он.

Против намерений Евросоюза традиционно выступают зависящие от российских энергоресурсов Венгрия и Словакия. Однако Еврокомиссия планирует добиться своего не с помощью санкций, где у каждого государства есть право вето, а с помощью торгового права, для которого достаточно усиленного большинства голосов.

Ранее в Минэнерго подсчитали, сколько придется заплатить россиянам из-за роста тарифов на газ для промышленных потребителей два раза в год на десять процентов, на чем настаивает «Газпром». Компании понадобились средства из-за потери большей части европейского рынка.