Губерниев назвал зачинщика кампании против совмещения Карпиным постов в сборной и «Динамо»

Губерниев: Я запустил кампанию на «Матче» против совмещения Карпиным постов

Телекомментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал зачинщика кампании против совмещения Валерием Карпиным постов в сборной России и «Динамо». Он посвятил этому пост в своем Telegram-канале.

«Это был я! И Карпин все знает! Вот ведь молодец!» — написал журналист.

Ранее Карпин заявил о том, что в СМИ была запущена кампания против совмещения им постов. По его мнению, это сделал «Матч ТВ».

О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года. Сборную России он возглавляет с лета 2021-го.