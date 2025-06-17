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14:56, 17 июня 2025Спорт

Карпин заявил о запущенной в СМИ кампании против совмещения им постов в сборной и «Динамо»

Карпин: «Матч ТВ» запустил кампанию против совмещения постов в клубе и сборной
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин заявил о том, что в СМИ была запущена компания против совмещения им постов. Об этом сообщает Sport24.

По мнению специалиста, ее запустил телеканал «Матч ТВ». «Еще вопросы есть? По-моему, все понятно. Тем более я не только предполагаю, я даже знаю. Ну, окей. Это будет на их совести. Как обычно», — заявил Карпин.

Ранее Карпин прокомментировал назначение в московское «Динамо». Специалист подчеркнул, что задачи у него и у клуба совпадают.

О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.

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