Игравший в НХЛ вратарь перешел в российский клуб

«Трактор» подписал игравшего в НХЛ канадского вратаря Дригера

Челябинский «Трактор» подписал канадского вратаря Криса Дригера. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. «Канадец — яркий представитель своей школы, находящийся в самом расцвете карьеры голкипера», — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

31-летний Дригер имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Флориду Пантерс», «Сиэтл Кракен», а также защищал цвета ряда клубов Американской хоккейной лиги.

В сезоне-2024/2025 «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина. В решающей серии команда уступила ярославскому «Локомотиву» (1-4).