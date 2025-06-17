Карпин назвал условие для игры Овечкина за футбольное «Динамо»

Карпин: Выпустим Овечкина, если он договорится, чтобы я сыграл за «Вашингтон»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин назвал условие, при котором выпустит на поле российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает Sport24.

«Пусть он договорится, чтобы меня выпустили за "Вашингтон", тогда выпустим за "Динамо"», — заявил Карпин. Он добавил, что не будет проводить тестирование Овечкина, так как хоккеист его не пройдет.

О назначении Карпина главным тренером «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.

В 2022 году «Динамо» в товарищеском матче разгромило клуб «Амкал» из Медиалиги со счетом 5:0. Один из мячей забил Овечкин, который выступал за футбольную команду в качестве приглашенной звезды.