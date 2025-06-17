Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Флуминенсе
Сегодня
19:00 (Мск)
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Ривер Плейт
Сегодня
22:00 (Мск)
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
Ульсан Хёндэ
Завтра
01:00 (Мск)
Мамелоди Сандаунз
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 6-й матч
Монтеррей
Завтра
04:00 (Мск)
Интер М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
09:27, 17 июня 2025Спорт

Костя Цзю раскрыл опасность «Олимпиады на стероидах»

Костя Цзю об «Олимпиаде на стероидах»: Все что угодно может произойти
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю раскрыл опасность «Олимпиады на стероидах». Об этом сообщает ТАСС.

Бывший спортсмен отметил, что из-за стероидов в любую секунду могут начаться проблемы со здоровьем. «В этом их проблема. Я в течение всей своей жизни и карьеры мог пройти проверку на допинг в любую секунду, и я всегда был чистый», — добавил Цзю.

В мае на «Олимпиаду на стероидах» пригласили российских спортсменов. Организаторы отметили, что разрешат им демонстрировать национальную принадлежность.

Инициатором проведения «Олимпиады на стероидах» является американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов. Соревнования запланированы на май 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по киевскому аэропорту «Кинжалом» и «Геранями». Целью могли стать американские системы ПВО

    Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker

    Возлюбленная Ди Каприо опубликовала фото в бикини

    Израиль ликвидировал начальника центрального штаба ВС Ирана

    В российском регионе двухлетний ребенок сбежал от бабушки и захлебнулся в реке

    Глызин закрыл бизнес из-за убытков

    Российские войска уничтожили выведенный из Комара взвод ВСУ

    Пользу ежедневного мытья головы оценили

    Жених увидел невесту и упал в обморок

    Израиль попытался атаковать ядерный объект Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости