Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:15, 17 июня 2025Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой недвижимости в Сочи в июне оценили в 8,4 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Стоимость самой дешевой недвижимости в Сочи со сдачей в 2025 году, доступной для покупки в июне этого же года, составила 8,4 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости ОНИКС-Недвижимость.

Речь идет об апартаментах, расположенных на первом этаже 12-этажного комплекса в Адлерском районе. Площадь лота — 24 квадратных метра.

Что касается жилых объектов, наиболее бюджетный среди них оценили в 9,55 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести квартиру-студию метражом 21 квадрат в Адлерском районе города-курорта. Она расположена на втором этаже 11-этажного комплекса, сдача которого запланирована на четвертый квартал этого года.

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира-студия в Москве на вторичном рынке из доступных для покупки на начало июня продается за 4,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удары по авиабазам Израиля

    Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

    Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля

    Трамп отказался отправлять чиновников на переговоры с Ираном

    Погибшим при атаке дрона ВСУ оказался записавший обращение к Путину чиновник

    ЦАХАЛ назвала количество уничтоженных ЗРС армии Ирака

    Испания призвала Евросоюз ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

    Вратарь «Краснодара» рассказал об играх с травмой в чемпионском сезоне РПЛ

    В МИД России прокомментировали атаки Израиля на атомные объекты Ирана

    Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости