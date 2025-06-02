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20:37, 2 июня 2025Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры Москвы

Стоимость самой дешевой студии Москвы составила 4,3 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в Москве, доступной для покупки на вторичном рынке в данный момент, составляет 4,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о недвижимости площадью 33 квадратных метра, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома в Троицком административном округе (ТАО) столицы. До ближайшей станции метро можно добраться на общественном транспорте.

Что касается рынка новостроек, то наиболее бюджетный лот оценили в 5,3 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести студию метражом 23 квадрата в жилом комплексе, сдача которого запланирована на второй квартал 2026 года, в Новомосковском административном округе (НАО). Ближайшая станция метро находится в 13 минутах на транспорте.

Ранее выяснилось, что самая дешевая комната Москвы выставлена на продажу за 2,3 миллиона рублей.

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