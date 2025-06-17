Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:43, 17 июня 2025Экономика

Нефтеперерабатывающий завод в Израиле приостановил работу из-за иранского обстрела

The Jerusalem Post: НПЗ Bazan в Хайфе приостановил работу из-за обстрела Ирана
Вячеслав Агапов

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Bazan в израильском городе Хайфа приостановил работу из-за обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Удары нанесли значительный ущерб электростанции, которая снабжает нефтеперерабатывающий комплекс энергией. Три сотрудника компании не выжили в ходе ударов.

По данным издания, израильские энергетики мобилизовали все силы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение завода.

Вооруженные силы Ирана применили гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Она атаковала нефтеперерабатывающий завод — в результате атаки начался сильный пожар. Кроме того, в городе были разрушены три 20-этажных здания. Для нанесения ударов по Израилю также использовали ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

В 02:39 по московскому времени Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии «разведывательных ударов» по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана. Уточняется, что целями ударов стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND, а также «дополнительные цели».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп порассуждал о новых санкциях Запада против России. За ночь прозвучало два противоположных утверждения

    Появились кадры из атакованной ВСУ Липецкой области

    Следователи приступили к разбирательству в пожаре с пятью жертвами в Подмосковье

    Россиянин описал самый высокогорный город мира фразой «сюрреалистический кошмар»

    Нефтеперерабатывающий завод в Израиле приостановил работу из-за иранского обстрела

    Шойгу прибыл в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

    Губернатор раскрыл подробности перехвата четырех десятков дронов ВСУ над регионом России

    В России бывший директор самолетостроительной фирмы попался на коррупции

    Момент уничтожения беспилотника над Тамбовской областью сняли на видео

    Россиянам раскрыли срок появления безопасных для здоровья арбузов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости