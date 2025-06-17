Нефтеперерабатывающий завод в Израиле приостановил работу из-за иранского обстрела

The Jerusalem Post: НПЗ Bazan в Хайфе приостановил работу из-за обстрела Ирана

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Bazan в израильском городе Хайфа приостановил работу из-за обстрела со стороны Ирана. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Удары нанесли значительный ущерб электростанции, которая снабжает нефтеперерабатывающий комплекс энергией. Три сотрудника компании не выжили в ходе ударов.

По данным издания, израильские энергетики мобилизовали все силы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение завода.

Вооруженные силы Ирана применили гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Она атаковала нефтеперерабатывающий завод — в результате атаки начался сильный пожар. Кроме того, в городе были разрушены три 20-этажных здания. Для нанесения ударов по Израилю также использовали ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

В 02:39 по московскому времени Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии «разведывательных ударов» по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана. Уточняется, что целями ударов стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND, а также «дополнительные цели».