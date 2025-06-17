В аварийном доме под ногами россиянки рухнула ступень лестницы

В Омске в аварийном доме под ногами женщины рухнула ступень лестницы

В одном из жилых домов Омска под ногами у горожанки рухнула ступень лестницы. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Энергетиков. Одна из бетонных плит на лестнице провалилась прямо под одной из жительниц дома — в момент происшествия она шла с ребенком. Дом получил статус аварийного в ноябре 2023 года: по результатам обследования, износ конструкций превышает критические 70 процентов. Еще тогда суд обязал городскую администрацию срочно расселить здание, но за два года этого так и не произошло.

Как отчитались в местном департаменте жилищной политики, в данный момент идет расчет рыночной стоимости авариных квартир для компенсаций жильцам. Мэрия получила представление прокуратуры. Также по поводу запоздалого расселения возбуждено уголовное дело.

Ранее в центральной больнице Каспийска из-за проливных дождей и ремонта кровли обвалился потолок. Медучреждение приостановило работу отделений, находящихся в поврежденном корпусе.