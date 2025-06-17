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11:15, 17 июня 2025Силовые структуры

Поставщик некачественных деталей для автомата Калашникова расплатился

Поставщик некачественных деталей для «Калашникова» Морохов возместил ущерб
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Генеральный директор ООО «Интертехника» Алексей Морохов, который обвинялся в хищении у АО «Концерн "Калашников"», возместил ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, Морохов заключил соглашение со следствием о сотрудничестве, дал показания об обстоятельствах дела и изобличил соучастников. Однако суд отказался перевести его под домашний арест, оставив в СИЗО.

В ноябре 2024 года в Иваново возбудили дело о хищении средств у концерна «Калашников». Сообщалось, что с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024-го неустановленные лица из числа представителей компании закупили в Китае детали по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, и осуществили их поставку концерну. Морохов стал первым фигурантом в деле. Его заключили под стражу в ноябре 2024 года по обвинению в причинении концерну ущерба более чем на 32 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Татарстане мошенники украли из бюджета 700 миллионов рублей на нефтяных контрактах.

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