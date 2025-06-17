Роналду прислал Трампу футболку с автографом

Криштиану Роналду прислал Дональду Трампу футболку с автографом

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прислал футболку с автографом президенту США Дональду Трампу. Об этом в соцсети X сообщила советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин.

Футболку Трампу презентовал другой португалец — председатель Евросовета Антониу Кошта. Помимо автографа, футболист нанес на майку надпись «Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир».

Ранее Трамп признался, что не знал о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионате мира. Он счел возвращение команды на турнир после окончания конфликта на Украине «хорошим стимулом» для урегулирования.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Действующий контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.