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13:37, 17 июня 2025Наука и техника

Россия поставит Белоруссии прицелы

«Ростех»: Россия поставит Белоруссии прицелы для охраны госграницы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия поставит Белоруссии прицелы для укрепления охраны государственной границы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Контракт на поставку изделий для стрелкового оружия между холдингом Швабе и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь был подписан в рамках Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025, которая с 21 по 25 мая проходила в Минске.

«Мы планомерно развиваем деловые отношения с белорусскими организациями и расширяем сотрудничество с Госпогранкомитетом», — сказал генеральный директор холдинга Вадим Калюгин.

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Ранее концерн «Калашников» сообщил, что предприятие «ЛОМО» продолжает опытно-конструкторские работы по созданию новейших прицелов 1ПН146 и 1ОП84, позволяющих обнаруживать вражеские ракеты и самолеты.

В мае ТАСС со ссылкой на «Ростех» сообщил, что Вооруженные силы России в ближайшее время начнут получать новые тепловизоры «Взгляд», которые прошли испытания в близких к боевым условиях.

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