«Ростех»: Россия поставит Белоруссии прицелы для охраны госграницы

Россия поставит Белоруссии прицелы для укрепления охраны государственной границы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Контракт на поставку изделий для стрелкового оружия между холдингом Швабе и Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь был подписан в рамках Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025, которая с 21 по 25 мая проходила в Минске.

«Мы планомерно развиваем деловые отношения с белорусскими организациями и расширяем сотрудничество с Госпогранкомитетом», — сказал генеральный директор холдинга Вадим Калюгин.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что предприятие «ЛОМО» продолжает опытно-конструкторские работы по созданию новейших прицелов 1ПН146 и 1ОП84, позволяющих обнаруживать вражеские ракеты и самолеты.

В мае ТАСС со ссылкой на «Ростех» сообщил, что Вооруженные силы России в ближайшее время начнут получать новые тепловизоры «Взгляд», которые прошли испытания в близких к боевым условиях.