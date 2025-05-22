ВС России получат новый «Взгляд»

«Ростех»: ВС России получат новые тепловизоры «Взгляд»

Вооруженные силы (ВС) России в ближайшее время начнут получать новые тепловизоры «Взгляд», которые прошли испытания в близких к боевым условиях. Об этом со ссылкой на «Ростех» сообщает ТАСС.

«Прибор позволяет обнаруживать объекты на большой дальности, а также видеть дорогу ночью, в тумане или когда лобовое стекло закрыто броней», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что тепловизоры получили российские комплектующие, а соответствующая система включает тепловизионную камеру и монитор наблюдения, которые легко монтируются на любое транспортное средство.

В марте Telegram-канал «Я-военный.Бел» сообщил, что одно из подразделений спецназначения внутренних войск МВД Белоруссии испытывает тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулеметов «Корд» и НСВ.

В январе генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал, что в России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский», оснащенного тепловизором.