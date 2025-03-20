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17:23, 20 марта 2025Наука и техника

В Белоруссии испытают тепловизор для крупнокалиберного «Корда»

ВВ МВД Белоруссии испытает тепловизионный прицел для пулемета «Корд»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mil.ru / Wikipedia

Одно из подразделений спецназначения внутренних войск (ВВ) МВД Белоруссии испытывает тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулеметов «Корд» и НСВ. Об этом сообщает Telegram-канал «Я-военный.Бел».

Отмечается, что прибор позволяет поражать цели в полной темноте на дистанции до двух километров. Дальность обнаружения живой силы противника составляет 2,5 километра, транспорта — до трех километров.

Автономный прицельный комплекс оснащен лазерным дальномером с дальностью измерений до трех километров и системой быстрого ввода баллистических поправок. Отмечается, что изделие уже проходит апробацию в зоне проведения специальной военной операции.

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