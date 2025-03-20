В Белоруссии испытают тепловизор для крупнокалиберного «Корда»

ВВ МВД Белоруссии испытает тепловизионный прицел для пулемета «Корд»

Одно из подразделений спецназначения внутренних войск (ВВ) МВД Белоруссии испытывает тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулеметов «Корд» и НСВ. Об этом сообщает Telegram-канал «Я-военный.Бел».

Отмечается, что прибор позволяет поражать цели в полной темноте на дистанции до двух километров. Дальность обнаружения живой силы противника составляет 2,5 километра, транспорта — до трех километров.

Автономный прицельный комплекс оснащен лазерным дальномером с дальностью измерений до трех километров и системой быстрого ввода баллистических поправок. Отмечается, что изделие уже проходит апробацию в зоне проведения специальной военной операции.

В феврале в России заметили установленный в кузове пикапа авиационный пулемет ЯкБ-12,7, который используют охотники за дронами. Оружие получило тепловизионный прицел с монитором. Четырехствольный пулемет обеспечивает высокую плотность огня, которая повышает эффективность стрельбы по малоразмерным целям.