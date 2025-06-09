Концерн «Калашников» рассказал о создании новейших прицелов 1ПН146 и 1ОП84

Предприятие «ЛОМО» продолжает опытно-конструкторские работы по созданию новейших прицелов 1ПН146 и 1ОП84, позволяющих обнаруживать вражеские ракеты и самолеты. Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

Прицел ночного видения (ПНВ) 1ПН146 для сопровождения воздушных целей предназначен для оснащения переносных зенитных комплексов систем противовоздушной обороны. Его масса не превышает 1,55 килограмма при рабочем диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов Цельсия. В режим боеготовности прицел приводится за 1 минуту. Масса прицела дневного оптического (ДОП) 1ОП84 — менее 1 килограмма. По температурному режиму и времени приведения в рабочее состояние ДОП аналогичен ПНВ.

1ПН146 и 1ОП84 позволяют обнаруживать воздушные цели на дальности не менее 6 километров (для аппаратов типа RQ-7 Shadow), 9 километров (для вертолетов AH-64 и UH-1) и 12 километров (для истребителей F-16 и F-35).

В настоящее время «ЛОМО» ведет работы по запуску в серийное производство новейших прицелов.

В мае ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщило, что Вооруженные силы России в ближайшее время начнут получать новые тепловизоры «Взгляд», которые прошли испытания в близких к боевым условиях.