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18:48, 17 июня 2025Спорт

Российский футболист покинул французский клуб

Российский футболист Кузяев покинул французский «Гавр»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник Далер Кузяев покинул «Гавр». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

В команде отметили высокий профессионализм футболиста. «Спасибо, Далер, за твою постоянную преданность и удачи», — добавлено в сообщении.

Кузяев представлял «Гавр» с июля 2023-го. Контракт был рассчитан на два года. Он провел за команду 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Кузяев раскрыл планы на будущее. 32-летний хавбек признался, что хотел бы выступать в арабских чемпионатах.

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