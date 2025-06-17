Российский футболист покинул французский клуб

Российский футболист Кузяев покинул французский «Гавр»

Российский полузащитник Далер Кузяев покинул «Гавр». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

В команде отметили высокий профессионализм футболиста. «Спасибо, Далер, за твою постоянную преданность и удачи», — добавлено в сообщении.

Кузяев представлял «Гавр» с июля 2023-го. Контракт был рассчитан на два года. Он провел за команду 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Кузяев раскрыл планы на будущее. 32-летний хавбек признался, что хотел бы выступать в арабских чемпионатах.