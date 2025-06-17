Семья Трампа выпустит золотой телефон

Сыновья президента США Дональда Трампа выпустят золотой телефон T1 Phone

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд выпустят золотой телефон. Об этом сообщает The Guardian.

Семья политика, руководящая компанией Trump Mobile, объявила о запуске сервиса сотовой связи T1 Mobile. Команда пообещала будущим клиентам всеамериканское обслуживание и приемлемую ценовую политику: T1 Mobile с флагманским тарифом The 47 Plan обойдется клиенту в 47,45 доллара в месяц.

Вдобавок братья Трамп анонсировали и выпуск золотого смартфона T1 Phone, который начнут продавать в августе. Отмечается, что ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) уже получило отдельную заявку на товарный знак для названия T1.

В апреле корпорация Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо. Подобная конструкция позволяет менять размеры экрана гаджета от большого к компактному.