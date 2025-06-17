Сменившая гражданство Касаткина проиграла 49-й ракетке мира в первом круге турнира WTA

Касаткина проиграла 49-й ракетке мира Синьюй в первом круге турнира WTA

Австралийка Дарья Касаткина, ранее выступавшая за Россию, потерпела поражение от китаянки Ван Синьюй в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 17 июня, и продлилась два сета. Китаянка одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 7 минут.

28-летняя Касаткина занимает 16-е место в рейтинге я WTA. 23-летняя Синьюй является 49-й ракеткой мира.

29 марта Касаткина объявила о том, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. Она также заявила о о невозможности жить свободно в России.