Тарасова оценила тренировки российского фигуриста в США

Тарасова поддержала решение Гуменника потренироваться в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила тренировки российского фигуриста Петра Гуменника в США. Ее слова передает «ВсеПроСпорт».

Тарасова поддержала решение Гуменника пройти сбор у Рафаэля Арутюняна. Она назвала специалиста талантливым тренером, который подготовил немало спортсменов к чемпионатам мира и Олимпийским играм. «И ко мне тоже приезжали за советом, и я своих ребят возила к другим тренерам. Так что это полезная практика. Я так думаю, что Гуменник съездит на пару недель или месяц, а потом вернется и продолжит подготовку к квалификационному турниру», — отметила Тарасова.

Гуменник — один из четырех допущенных к отбору на Олимпиаду-2026 российских фигуристов. Они будут принимать участие в квалификационном турнире в Пекине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.