В Челябинске создали новые ракеты для зенитных и тактических комплексов

ТАСС: В Челябинске создали новые ракеты для зенитных и тактических комплексов

В Челябинске создали прототипы новых ракет для зенитных и тактических комплексов, которые в ходе испытаний, прошедших в зоне специальной военной операции (СВО), успешно поразили технику и живую силу противника. Об этом ТАСС рассказали в Челябинском кластере разработчиков.

«Это современные боеприпасы, которым нет аналогов, они могут отражать любые угрозы с воздуха, а также могут успешно работать на нападение», — заявил конструктор Александр Родиков.

По его словам, все компоненты разработанных прототипов имеют российское происхождение. В настоящее время челябинские специалисты приступили к созданию прототипа универсальной ракеты с кумулятивно-зажигательно-осколочной боевой частью.

В июне конструктор сообщил о разработке прототипа автоматической системы противовоздушной обороны против дронов.

В феврале Родиков рассказал о создании первой в мире ракеты, способной найти цель с помощью видеокамеры.