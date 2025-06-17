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12:58, 17 июня 2025Мир

В Иране раскрыли детали нового оружия против Израиля

Tasnim: Иран использовал новую ракету для ударов по Израилю
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Itai Ron / Reuters

Иран в ходе утренней атаки на Израиль использовал «одну новую ракету». Об этом заявил официальный представитель минобороны Исламской Республики Реза Талаи, его слова передает агентство Tasnim.

«В ходе сегодняшних ударов по Израилю Вооруженные силы (ВС) Ирана использовали одну новую ракету, которую израильская сторона, по своим словам, вообще не заметила», — заявил представитель оборонного ведомства.

При этом командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил (ВС) Ирана Каюмарс Хейдари ранее заявлял, что Тегеран атаковал Тель-Авив, Хайфу и израильские военные объекты при помощи «нового оружия». Однако на данный момент не ясно, идет ли в этих двух заявлениях речь об одном и том же «новом оружии».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые использовала в ходе боевых действий лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный луч» для перехвата иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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