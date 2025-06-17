В одном регионе России ограничили работу мобильного интернета

Работа мобильного интернета во Владимирской области ограничена из-за угрозы БПЛА

Во Владимирской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram.

«Сегодня в связи с потенциальной угрозой атак БПЛА на территории Владимирской области введены временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

В правительстве также призвали граждан с понимаем отнестись к временным ограничениям и напомнили, что такая мера эффективна в борьбе с беспилотниками.

Кроме того, отметили в сообщении, ограничения снимут, как только исчезнет угроза атаки БПЛА. Правительство напомнило гражданам, что проводной интернет и сети Wi-Fi работают штатно.

16 июня стало известно, что работу мобильного интернета временно ограничили в Псковской области. Губернатор региона назвал этот шаг необходимой мерой безопасности.

2 июня сообщалось, что мобильный интернет временно отключили в Ярославской области из-за угрозы атаки БПЛА. 1 июня над Ярославлем прозвучала серия взрывов.